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  3. 04 Nisan 2017 00:50

Arnavutluk Başbakanı Rama Karadağda

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ'ın NATO'ya üye olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

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