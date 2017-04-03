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  3. 03 Nisan 2017 23:45

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: “Sistem değişikliği Türkiyenin geleceği ile ilgili bir meseledir”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Sistem değişikliği Türkiye’nin geleceği ile ilgili bir meseledir” dedi.

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Rusyadaki patlama anı kamerada
Rusyadaki patlama anı kamerada
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Sapanca Gölünde korkunç manzara
Sapanca Gölünde korkunç manzara
Video Galeri
Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı
Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı
Video Galeri
Çorabın içinden binlerce sülük çıktı
Çorabın içinden binlerce sülük çıktı
Video Galeri
İşte metro saldırısını gerçekleştiren 'O' terörist
İşte metro saldırısını gerçekleştiren 'O' terörist
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Bozdağ: ABD, Öksüz konusunda samimi ise FETÖyü tutuklarlar
Bozdağ: ABD, Öksüz konusunda samimi ise FETÖyü tutuklarlar