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  3. 04 Nisan 2017 23:45

Başbakan Yıldırım: İdlibde yaşanan insanlık dışı vahşet...

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu sabah İdlib’de yaşanan insanlık dışı vahşet maalesef bütün hepimizi derinden şok etti" dedi.

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Damadı araçtan indirip diz çöktürdü
Damadı araçtan indirip diz çöktürdü
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İstinat duvarı tehlikesi nedeniyle 28 daire mühürlendi
İstinat duvarı tehlikesi nedeniyle 28 daire mühürlendi
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Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste
Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste
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Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
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Akıncı, Guterres ile bir araya geldi
Akıncı, Guterres ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerkük yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerkük yorumu