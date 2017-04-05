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  3. 05 Nisan 2017 17:50

Başbakan Yıldırım, MHPnin evet standını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de MHP’nin ’evet’ standını ziyaret etti. Ziyarette Yıldırım, "Ayrı partiyiz ama hedefimiz, istikametimiz bir" dedi.

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