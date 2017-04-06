  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2017 11:25

Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var

Başkent'te bir dolmuşun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Video Galeri
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Video Galeri
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Video Galeri
Motosikletiyle hava atmak isterken...
Motosikletiyle hava atmak isterken...
Video Galeri
İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
Video Galeri
Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi
Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi
Video Galeri
Numaranın sırrı ortaya çıktı
Numaranın sırrı ortaya çıktı