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  3. 03 Nisan 2017 20:50

Bozdağ: ABD, Öksüz konusunda samimi ise FETÖyü tutuklarlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber'de Gündem Özel programında Batuhan Yaşar'ın sorularını cevapladı.

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