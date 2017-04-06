  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2017 10:50

Çay ısmarladığı kişi telefonunu çaldı

Eskişehir’de bir kişi, parası olmadığı için çay ısmarladığı şahsa telefonunu kaptırdı. Masadan kaktığı sırada telefonu çalınan adam, telefonuna değil, telefonundaki ölen arkadaşının fotoğraflarına üzüldüğünü söyledi.

Video Galeri
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Video Galeri
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Video Galeri
Motosikletiyle hava atmak isterken...
Motosikletiyle hava atmak isterken...
Video Galeri
Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var
Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var
Video Galeri
İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
Video Galeri
Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi
Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi