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  3. 03 Nisan 2017 21:50

Çorabın içinden binlerce sülük çıktı

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda bir otomobilde yapılan aramada tül çorap içerisine gizlenmiş 26 bin 733 adet sülük ele geçirildi.

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