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  3. 04 Nisan 2017 17:20

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerkük yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerkük’e sözde Kürdistan bayrağının asılması ile ilgili, “Orada ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum” dedi.

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