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  3. 04 Nisan 2017 23:20

Damadı araçtan indirip diz çöktürdü

Adana’da gelin arabasını durduran ve damadı otomobilden indirerek diz çöktürüp havaya ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı.

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