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  3. 06 Nisan 2017 11:25

Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler

Metrobüs üst geçidinde engelli ve yaşlı vatandaşların kullanması için yapılan asansörlerde yaşanan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Elinde bastonu ve ayağı sakat yaşlı adamın önceliği olmasına rağmen asansöre alınmaması büyük tepki çekti.

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