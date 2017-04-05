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  3. 05 Nisan 2017 10:20

Engelli baba ayakkabı boyayarak çocuklarını okutuyor

Ağrı’da 18 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan, yüzde 94 fiziksel engelli Nihat Kaya adlı vatandaş kazandığı parayla 9 nüfuslu ailesine tek başına bakıyor.

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