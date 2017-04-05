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  3. 05 Nisan 2017 13:20

Evet ve Hayır çadırları yan yana

Eskişehir’de, 'Evet' ve 'Hayır' kampanyası kapsamında çadır kuran farklı görüşteki siyasi partiler, halk oylamasına ilişkin çalışmalarını yan yana yürüterek demokrasi mesajı veriyor.

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“Kırmızı aşkı değil kanı temsil ediyor”
“Kırmızı aşkı değil kanı temsil ediyor”
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Irak Türkmen Cephesi lideri Salihi: Kerkük bir barut fıçısıdır
Irak Türkmen Cephesi lideri Salihi: Kerkük bir barut fıçısıdır
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Son nefesinde Müslüman oldu
Son nefesinde Müslüman oldu
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Havadan görüntülerle sis altındaki İstanbul
Havadan görüntülerle sis altındaki İstanbul
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Cankurtaran Tünelinde çalışmalar devam ediyor
Cankurtaran Tünelinde çalışmalar devam ediyor
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Nevruz tatilini Vanda geçiren İranlı turistler dönüyor
Nevruz tatilini Vanda geçiren İranlı turistler dönüyor