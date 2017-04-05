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  3. 05 Nisan 2017 17:50

Gabar şehidini binler uğurladı

Gabar Dağı’nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl, bugün gözyaşları arasında memleketi Giresun’da toprağa verilirken şehidin cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

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