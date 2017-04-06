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  3. 06 Nisan 2017 11:25

Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi

Manisa’da çocukluk yıllarından bu yana otobüs tutkunu olan genç, muavinliğini yaptığı yolcu otobüsünü süsleterek, gelin arabası yaptı.

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