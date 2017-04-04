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  3. 04 Nisan 2017 10:50

Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?

“Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor” filminin “Kıvırcık Ömer’i Talip Güran, Hababam Sınıfı kadrosundan neredeyse kimsenin kalmadığını söyleyerek Halit Akçatepe’nin ölümüne çok üzüldüğünü ifade etti.

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Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
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