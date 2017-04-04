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  3. 04 Nisan 2017 20:20

Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen ‘Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet’ mitingine katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK’yı lanetledi.

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