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  3. 04 Nisan 2017 13:20

Halk otobüsü şoförüne dayak

İstanbul'da bir halk otobüsü şoförü, kartındaki yetersiz bakiye nedeniyle tartıştığı yolcunun saldırısına uğradı.

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Kazanın böylesi!
Kazanın böylesi!
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