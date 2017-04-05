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  3. 05 Nisan 2017 16:20

Hırsızlar çaldıkları motosikleti böyle götürdü

Pendik'te motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları 2 motosikletle kayıplara karıştı.

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Sınırda kimyasal önlem
Sınırda kimyasal önlem
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'Ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü gösterdi'
'Ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü gösterdi'
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Bakan Bozdağ hayır çadırını ziyaret etti
Bakan Bozdağ hayır çadırını ziyaret etti
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Aç kalan köpeğin, sallanan çöp kovasıyla mücadelesi
Aç kalan köpeğin, sallanan çöp kovasıyla mücadelesi
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Elektrikli el süpürgesinden kokain çıktı
Elektrikli el süpürgesinden kokain çıktı
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MHPden 2 kilometrelik evet pankartı
MHPden 2 kilometrelik evet pankartı