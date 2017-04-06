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  3. 06 Nisan 2017 21:20

Hırsızlar sert kayaya çarptı!

Sakar hırsız sert kaya çarptı. Para dolu çantayı almaya çalışan şüpheli, kurbanının hışmından kurtulamadı.

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