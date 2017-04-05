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  3. 05 Nisan 2017 23:15

İdlipteki dehşeti anlattılar

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin, İdlib’te düzenlediği kimyasal saldırıdan etkilenen ve Türkiye´ye getirilen kişi sayısı 32’ye ulaştı. Tedavi altında bulunan Suriye vatandaşları, İdlip’teki yaşanan dehşet anlarını anlattılar.

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