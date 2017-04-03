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  3. 03 Nisan 2017 17:20

İnşaat kazısında 4. mezarda bulundu

Kocaeli İSU Genel Müdürlüğü bahçesindeki inşaat alanında Roma dönemine ait 4’üncü mezar da bulundu.

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