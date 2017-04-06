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  3. 06 Nisan 2017 11:25

İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı

Küçükçekmece’de bir otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir okulun duvarına çarparak takla attı.

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Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
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Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
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Motosikletiyle hava atmak isterken...
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Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var
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