  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2017 21:50

İstanbulda sahte parfüm operasyonu: 4 gözaltı

Başakşehir’de bir sanayi sitesinde sahte parfüm imalatı yapılan 5 depoya polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trumpın açıklamaları lafta kalmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trumpın açıklamaları lafta kalmasın
Video Galeri
Sana mı düştü FETÖye sahip çıkmak?
Sana mı düştü FETÖye sahip çıkmak?
Video Galeri
Sosyal Farkındalık Ödüllerine İhlas damgası
Sosyal Farkındalık Ödüllerine İhlas damgası
Video Galeri
Hırsızlar sert kayaya çarptı!
Hırsızlar sert kayaya çarptı!
Video Galeri
Sivaslılar böyle EVETdedi
Sivaslılar böyle EVETdedi
Video Galeri
Kurtulmuş 'hayır' standını ziyaret etti
Kurtulmuş 'hayır' standını ziyaret etti