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  3. 05 Nisan 2017 21:50

İşte 'evet' çadırında yaşanan diyalog

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep Üniversitesi yakınındaki "Evet" çadırını ziyareti sırasında vatandaşlarla diyaloğu şöyle:

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