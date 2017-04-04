  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Nisan 2017 20:50

İstinat duvarı tehlikesi nedeniyle 28 daire mühürlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir firma tarafından projeye aykırı istinat duvarı yapılması ve bu duvarın tehlike arz etmesi iddiasıyla firmanın yapmış olduğu 2 apartmanda toplam 28 daire mühürlendi.

Video Galeri
Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste
Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste
Video Galeri
Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
Video Galeri
Akıncı, Guterres ile bir araya geldi
Akıncı, Guterres ile bir araya geldi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerkük yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kerkük yorumu
Video Galeri
Çankırıda küle dönen köy havadan görüntülendi
Çankırıda küle dönen köy havadan görüntülendi
Video Galeri
Yıldırım: “Densiz, alçak, sen kimsin bu milleti böyle tehdit ediyorsun”
Yıldırım: “Densiz, alçak, sen kimsin bu milleti böyle tehdit ediyorsun”