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  3. 04 Nisan 2017 13:50

Kazanın böylesi!

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 2.95 promil alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen 17 yaşındaki A.O.B., otomobilini hareket ettirdikten 100 metre sonra köprüden uçtu.

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