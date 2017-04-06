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  3. 06 Nisan 2017 00:50

Kılıçdaroğlu: Ben söylemesem Adil Öksüzün de ismini sileceklerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbe komisyonu bizim arzu ettiğimiz şekilde görevini yapmadı ve yapmıyor. Ben 248 şehidin kanının hesabının sorulmasını istiyorum” dedi.

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