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  3. 05 Nisan 2017 18:20

Kılıçdaroğlu evet çadırını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te ’evet’ çadırını ziyaret etti. Gençlerin, "İnşallah yüzde 65’le geliyoruz" sözleriyle uğurladığı Kılıçdaroğlu, tavla oynarken Başbakan Binali Yıldırım’a mesaj gönderdi.

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