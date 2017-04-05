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  3. 05 Nisan 2017 13:20

“Kırmızı aşkı değil kanı temsil ediyor”

Yrd. Doç. Özcan Uzkur, 3 Mart’ta açılan ve 8 Nisan’a kadar ziyaretçilerine kapısını açık tutan “Red is Red” sergisi ile ilgili olarak, “Bu sefer kırmızı aşkı değil kanı temsil ediyor” dedi.

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