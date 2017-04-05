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  3. 05 Nisan 2017 01:20

Kocaelide 2 çocuk annesi kadın kendini astı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Sevim Çak adlı kadın, doğalgaz borusuna bağladığı iple intihar etti. Çak’ın kız kardeşinin de 5 yıl önce İstanbul’da intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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