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  3. 04 Nisan 2017 00:15

Kocaelide oyuncak silahla market soygunu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir kişi, oyuncak silahla girdiği markette aldığı ürünler için kasiyere 10 TL uzattıktan sonra kasadaki 480 TL’yi alarak kayıplara karıştı.

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