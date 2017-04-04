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  3. 04 Nisan 2017 10:50

Kopan kamyon lastiği sonu oldu

Kaza yapan kamyonun kopan lastiği, talihsiz adamın ölümüne yol açtı.

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Öğrencilere daha fazla sosyal sorumluluk bilinci kazandırılacak
Öğrencilere daha fazla sosyal sorumluluk bilinci kazandırılacak
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Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
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Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?
Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?
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Otobüs bariyerlere çarptı, yolcular dışarı uçtu
Otobüs bariyerlere çarptı, yolcular dışarı uçtu
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12 terörist böyle etkisiz hale getirildi
12 terörist böyle etkisiz hale getirildi
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Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri
Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri