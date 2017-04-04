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  3. 04 Nisan 2017 10:50

Otobüs bariyerlere çarptı, yolcular dışarı uçtu

Otobüs bariyerlere çarptı, yolcular dışarı uçtu.O anlar böyle görüntülendi

Video Galeri
Öğrencilere daha fazla sosyal sorumluluk bilinci kazandırılacak
Öğrencilere daha fazla sosyal sorumluluk bilinci kazandırılacak
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Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
Sosyal medyanın yeni fenomeni &quot;evetçi&quot; Ayşe nine
Video Galeri
Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?
Hababam Sınıfının Kıvırcık Ömeri şimdilerde bakın ne yapıyor?
Video Galeri
12 terörist böyle etkisiz hale getirildi
12 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri
Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri
Video Galeri
Kopan kamyon lastiği sonu oldu
Kopan kamyon lastiği sonu oldu