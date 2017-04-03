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  3. 03 Nisan 2017 16:50

Otomobilin genç kıza çarptığı an kamerada

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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