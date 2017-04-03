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  3. 03 Nisan 2017 17:50

Pankart açarak Cumhurbaşkanı Erdoğandan kendisini evlendirmesini istedi

Sevdiği kızı alamayan Demircan Demirtaş isimli Rizeli genç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize'de yaptığı konuşmanın ardından pankart açtı.

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