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  3. 06 Nisan 2017 10:45

Pes dedirten görüntüler!.. Koca TIR otoyolda 90 kilometre hızla ters yönden böyle gitti!

Otoyolda 90 kilometre hızla ters yönde giden TIR sürücülere zor anlar yaşattı.

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Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
Genç muavin dünyaevine otobüsüyle girdi
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Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
Engelli asansöründe insanlığı utandıran görüntüler
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Motosikletiyle hava atmak isterken...
Motosikletiyle hava atmak isterken...
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Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var
Başkentte dolmuş devrildi: Yaralılar var
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İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
İstanbulda otomobil okul duvarına çarptı
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Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi
Tüfenkci, hal esnafı ile bir araya geldi