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  3. 03 Nisan 2017 23:15

Rusyadaki patlama anı kamerada

Rusya’da metroda yaşanan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamanın şiddeti ve yaşanan panik gözler önüne serildi.

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