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ERDOĞAN: IKBY YANLIŞTAN DÖNMELİ YOKSA BEDELİ AĞIR OLUR
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  3. 04 Nisan 2017 15:20

Sakaryada bir kadın tartıştığı eski sevgilisini bıçaklayarak ağır yaraladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı eski sevgilisini bıçakla ağır yaralayan kadın ve eşi adliyeye sevk edildi.

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