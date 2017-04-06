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  3. 06 Nisan 2017 21:20

Sana mı düştü FETÖye sahip çıkmak?

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Sana mı düştü FETÖ’ye sahip çıkmak? Bir diyet borcun mu var Kılıçdaroğlu? Onu açıkla" diye sordu. ’Tek adam gelecek’ iddialarıyla ilgili de Yıldırım, "Milletin seçtiğ

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