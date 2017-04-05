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  3. 05 Nisan 2017 01:20

Şanlıurfada silahlı kavga: 2si polis 6 yaralı

Şanlıurfa’da daha önce yaşanan bir kavganın ardından birbirleriyle barışmaya giden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si polis 6 kişi yaralandı.

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Kocaelide 2 çocuk annesi kadın kendini astı
Kocaelide 2 çocuk annesi kadın kendini astı
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Başbakan Yıldırım: İdlibde yaşanan insanlık dışı vahşet...
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Akar ve kuvvet komutanları Şırnak, Siirt ve Bitliste
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Hakkari, terör örgütü PKKyı lanetledi
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