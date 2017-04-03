  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Nisan 2017 22:50

Sapanca Gölünde korkunç manzara

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yasak olmasına rağmen göle atılan ağa takılan çok sayıda balık ve ördek telef oldu.

Video Galeri
Rusyadaki patlama anı kamerada
Rusyadaki patlama anı kamerada
Video Galeri
Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı
Hava destekli terör operasyonu: 29 gözaltı
Video Galeri
Çorabın içinden binlerce sülük çıktı
Çorabın içinden binlerce sülük çıktı
Video Galeri
İşte metro saldırısını gerçekleştiren 'O' terörist
İşte metro saldırısını gerçekleştiren 'O' terörist
Video Galeri
Bozdağ: ABD, Öksüz konusunda samimi ise FETÖyü tutuklarlar
Bozdağ: ABD, Öksüz konusunda samimi ise FETÖyü tutuklarlar
Video Galeri
Pankart açarak Cumhurbaşkanı Erdoğandan kendisini evlendirmesini istedi
Pankart açarak Cumhurbaşkanı Erdoğandan kendisini evlendirmesini istedi