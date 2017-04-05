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  3. 05 Nisan 2017 10:20

'Siber güvenlik' için bir araya geldiler

KADİR Has Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve siber güvenlik konusunun ele alındığı “Siber Risk Senaryo Çözümlemeleri” başlıklı toplantı, sektör yöneticileri ile akademisyenleri bir araya getirdi.

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