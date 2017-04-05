  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Nisan 2017 16:45

Sınırda kimyasal önlem

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın 2,5 kilometre ilerisindeki tampon bölgede saldırılardan etkilenen Suriyelilere, Türkiye’ye giriş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılıyor.

Video Galeri
'Ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü gösterdi'
'Ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü gösterdi'
Video Galeri
Hırsızlar çaldıkları motosikleti böyle götürdü
Hırsızlar çaldıkları motosikleti böyle götürdü
Video Galeri
Bakan Bozdağ hayır çadırını ziyaret etti
Bakan Bozdağ hayır çadırını ziyaret etti
Video Galeri
Aç kalan köpeğin, sallanan çöp kovasıyla mücadelesi
Aç kalan köpeğin, sallanan çöp kovasıyla mücadelesi
Video Galeri
Elektrikli el süpürgesinden kokain çıktı
Elektrikli el süpürgesinden kokain çıktı
Video Galeri
MHPden 2 kilometrelik evet pankartı
MHPden 2 kilometrelik evet pankartı