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  3. 06 Nisan 2017 20:20

Sivaslılar böyle EVETdedi

Sivaslılar ‘dım dım yar’ şarkısını ‘EVET’ kampanyasına uyarlayarak koro halinde seslendirdi.

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