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ERDOĞAN: IKBY YANLIŞTAN DÖNMELİ YOKSA BEDELİ AĞIR OLUR
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  3. 04 Nisan 2017 15:20

Suriye sınırımıza 30 kilometre uzaklıktaki İdlip kentinden dehşet kareler!

SURİYE'nin İdlip kentindeki bir yerleşim bölgesine rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında çoğu çocuk 43 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı.

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