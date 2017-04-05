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  3. 05 Nisan 2017 19:20

Suriyeli çocuklar için gıyabi cenaze namazı

Suriye’de rejimin kimyasal silahla saldırması sonucu İdlip’te yaşamını yitiren vatandaşlar için Fatih Camisi’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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