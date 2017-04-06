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  3. 06 Nisan 2017 00:20

TEM otoyolunda tır, minibüse çarptı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda tırın minibüse çarpması sonucu araçta bulunan 5 Suriye uyruklu vatandaş yaralandı.

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Bulgaristanda Türk partisi, Merkez Seçim Komisyonu yönetiminin istifasını istedi
Bulgaristanda Türk partisi, Merkez Seçim Komisyonu yönetiminin istifasını istedi
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İdlipteki dehşeti anlattılar
İdlipteki dehşeti anlattılar
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İbrahim Kalından TGRT Haberde çok önemli açıklamalar
İbrahim Kalından TGRT Haberde çok önemli açıklamalar
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İşte 'evet' çadırında yaşanan diyalog
İşte 'evet' çadırında yaşanan diyalog
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Özgecan filmi için Mersinde yer tespitleri başladı
Özgecan filmi için Mersinde yer tespitleri başladı
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Fatma Betül Sayan Kaya: “Bütün Türkiye düşmanları birleşmiş hayır kampanyası yürütüyor”
Fatma Betül Sayan Kaya: “Bütün Türkiye düşmanları birleşmiş hayır kampanyası yürütüyor”