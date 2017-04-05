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  3. 05 Nisan 2017 16:20

'Ülkemizin ve federasyonumuzun gücünü gösterdi'

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin, Türkiye ve Futbol Federasyonu'nun gücünü gösterdiğini söyledi.

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