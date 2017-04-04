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  3. 04 Nisan 2017 10:50

Uyuşturucu kullanan gençlerin ibretlik görüntüleri

Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin yürek sızlatan görüntüleri kameralara yansıdı. Her gün artan benzen görüntüler karşısında tedirgin olan çevre halkı ise yetkililerden yardım istedi.

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